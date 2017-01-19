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Публикации за 19.01.17

В московской школе произошел пожар: эвакуировано 650 детей

В московской школе произошел пожар: эвакуировано 650 детей

В общеобразовательной школе №1357 на юго-западе Москвы на Мячковском бульваре произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, из здания было эвакуировано 750 человек, в том числе 650 – детей.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 13:09. По данным спасателей, произошло возгорание в одном из кабинетов на 1-м этаже школы на площади около 3 квадратных метров.

В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями совместно с администрацией объекта из школы было эвакуировано 750 человек, из них 650 детей.

В 13:24 огонь был потушен. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в московском главке МЧС.

По данным источников «Интерфакса», пожар произошел в кабинете охраны. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Москва, Мария Вяткина

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