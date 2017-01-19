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Москва

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Публикации за 19.01.17

Как в шелках: в 2016 году внешний долг России вырос до $518,7 млрд

Как в шелках: в 2016 году внешний долг России вырос до $518,7 млрд

Внешний долг России по итогам 2016 года, по предварительной оценке Центробанка РФ, вырос на $0,2 млрд и на 1 января 2017 года достиг уровня в $518,7 млрд, несмотря на значительные выплаты западным кредиторам в последние 12 месяцев. Как сообщил сегодня регулятор, увеличение задолженности произошло за счет корпоративного и государственного сектора.

Лучше всего рассчитываются по долгам банки: их внешние обязательства за год уменьшились на $12,5 млрд. При этом доля банковского сектора в структуре внешней задолженности составила 23% против 25,4% годом ранее.

Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, выросли на $6,9 млрд. Однако их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился лишь с 5,9 до 7,2%.

Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на $5,9 млрд.

Примечательно, что золотовалютные резервы России значительно меньше внешних долгов. На 13 января 2017 года их объем составил $385,4 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.01.17

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