В Москве задержан криминальный авторитет Ахмед Сутулый

Публикации за 19.01.17

В Москве задержан 44-летний криминальный авторитет, известный в преступных кругах как Ахмед Сутулый. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, у него был изъят сверток с веществом растительного происхождения, которое по результатам исследования признано наркотическим средством.

По данным полиции, задержание Ахмеда Сутулого прошло в одном из ресторанов Москвы. По данному факту СО ОМВД России по Ломоносовскому району города возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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