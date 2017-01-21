В Москве полицейские застрелили киллера, угрожавшего взорвать гранату

Публикации за 21.01.17

В Москве при задержании был застрелен мужчина, который после стрельбы по водителю «Лексуса» угрожал взорвать гранату. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в операции по обезвреживанию преступника приняли участие сотрудники СКР, московского уголовного розыска и Нацгвардии.

Покушение на предпринимателя произошло вечером 18 января. По данным СКР, первоначально неизвестный совершил не менее одного выстрела в водителя автомобиля марки «Лексус» в Шмитовском проезде, после чего скрылся. Бизнесмен 1971 года рождения с огнестрельным ранением был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходит лечение.

Во время операции по задержанию киллера подозреваемый в покушении на убийство ликвидирован. Он оказал сопротивление и угрожал сотрудникам силовых структур взорвать гранату, которая находилась у него в руках.

Следователи продолжают проведение осмотра место происшествия, изучается личность преступника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также и ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизни и здоровье сотрудников правоохранительных органов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.17

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