«Диктатура американской демократии»: Трамп станет бескомпромиссным «преемником» Буша-младшего

Публикации за 21.01.17

Новый президент США Дональд Трамп подчинит мировую политику законам бизнеса и интересам своей страны. На сделки, которые ему будут выгодны, Трамп согласится, но в других случаях он будет готов силой «выбить» эту выгоду. Такое мнение высказали российские эксперты, выступая накануне на пресс-конференции в Москве. По их прогнозам, Трамп, скорее всего, окажется в большей степени продолжателем политики Джорджа Буша-младшего.

В «одной команде» с Путиным и Си Цзиньпином?

Как считает политолог, член Российского совета по международным делам (РСДМ) Дмитрий Тренин, сегодня к власти в США пришли «качественно» другие люди, которые умеют дести деловой разговор без акцентов на идеологические факторы, но при этом не способные идти на компромиссы.

«Администрация Трампа – качественно иной состав. Это группа людей, которых можно охарактеризовать, как людей дела, но это не эксперты, не профессора. Эти люди привыкли, как и сам избранный президент США, добиваться своего в результате сделок, которые они совершают, как правило, с позиции силы, если речь идет о финансово-экономической сфере, либо с позиции превосходящей силы на поле боя. Это люди серьезные, стремящиеся достичь своих целей. Они не очень готовы идти на компромиссы», – считает Тренин.

С его точки зрения, работать с такой командой администрации США будет интересно, но нелегко, хотя понять их будет значительно легче. «Они исходят из довольно простых позиций интереса, будь то интерес бизнеса или национальный интерес. Они будут действовать именно исходя из интересов, а не их идеологических, теоретических и концептуальных конструкций», – пояснил Тренин.

Эксперт также обратил внимание на то, что сейчас для Трампа, как кризисного явления американской политической системы, в приоритете стоит решение национальных вопросов.

«Мы наблюдаем частный, но очень важный случай завершения глобализации, как процесса, который выполнил свою миссию. Мы живем в мире, где глобализация победила. И в рамках этой победившей глобализации становится приоритетными национальные интересы. Трамп националист, он находится в той же компании, что и Путин и Си Цзиньпин», – полагает Тренин.

Трамп объединит американскую элиту?

Как считает профессор Высшей школы экономики Евгений Гавриленков, несмотря на очевидную разрозненность американской элиты и даже угрозы импичмента в адрес Трампа, новому президенту США все-таки удастся консолидировать истеблишмент для решения насущных проблем и, благодаря деловой хватке, заручиться поддержкой.

«Трамп всю жизнь занимался сделками, по большей части удачными. Тот популизм, который ставили ему в укор, привел его в Белый Дом. Впереди много сделок: с однопартийцами, представителями демократической партий. Но он поднаторевший в этом плане и его назначенцы хорошо знают Конгресс», – обратил внимание Гавриленков.

По словам эксперта, первое, с чем столкнется новая администрация президента США, – государственный долг и закредитованность американской экономики.

«Долг США прогнозируется МВФ до 108% ВПП. Бюджетный дефицит вряд ли снизится ниже 3,5-4% ВВП. Это означает, что при движении ставок вверх, могут начаться проблемы», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, внешние факторы также оказывают на США большое давление. «Крупные держатели золотовалютных резервов в условиях снижения цен на нефть и внутренних проблем продают резервы. Китай сократил свои золотовалютные резервы на один триллион. Это означает прямое влияние на американские макроэкономические показатели. Еще и другие факторы, которые неопределённы», – отметил Гавриленков.

Эксперт в то же время считает, что попыток давления на экономических партнеров и конкурентов Штатов, тот же Китай, ждать не следует.

«Если негативное влияние на китайскую экономику будет оказано, не поздоровится всем. Китай – важный игрок на мировой и финансовой арене. Если там возникают проблемы, никому от этого хорошо не бывает. И хотя США называют Китай «манипулятором валют», странно это слышать о того, кто манипулирует облигациями. Чтобы решить эту проблему, необходимо будет девальвировать валюту, чтобы избежать внутреннего экономического взрыва. Разбалансировать устоявшийся годами симбиоз между китайской и американской экономикой будет очень вредно», – уверен Гавриленков.

От Трампа нужно ждать «сюрпризов»?

Однако эксперт выразил сомнение в том, что Трамп до конца будет придерживаться политики невмешательства в дела других государств. «Когда Обама был избран на первый срок в 2008 году – это как раз был кризис – его речи были почти такими же. Он говорил о том, что лидерство Америки уже не может быть таким как прежде. Потом, когда ситуация восстановилась, мы опять услышали о ее лидерстве», – напомнил Гавриленков.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, согласен, что Трамп в любой момент может изменить свою риторику и позицию по многим вопросам в международной повестке, если того потребуют интересы его страны. При этом нового президента США, в отличие от Обамы, не смогут сдержать нормы международного права, так же как это было с его однопартийцем и бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим.

«Обама пришел в противоположность своему предшественнику Джорджу Бушу-младшему. Он провозгласил многостороннюю политику – согласовывать свои действия с международными организациями, в первую очередь ООН, действовать в соответствии с международным правом. В принципе, он это с тем или иным успехом выполнял. Сейчас будет перекос в другую сторону», – считает Арбатов.

«С союзниками мы будем конформировать – если они нас не поддержат, мы будем сами все делать; дипломатия – хорошо, но сила лучше. Если дипломатия не помогает, будем решительно применять силу. Если Совбез нас не поддержит, мы сами все будем делать», – прогнозирует эксперт действия во внешней политике новой администрации США.

«Это будет политика защиты США, вопреки всему остальному. Не дай Бог, будет эскалация военных действий. Обама так и не позволил поставлять ударное вооружение на Украину. Я думаю, если на Трампа надавит Конгресс, он даст разрешение, и на Украину начнут поставлять ударное вооружение США. Это разница, которую нам надо предвидеть и к ней готовиться», – продолжил Арбатов.

России придется «разложить сотрудничество с США по разным корзинам»

С точки зрения Арбатова, там, где интересы России не будут вступать в противоречие с целями США, отношения будут хорошие, там, где будут возникать споры, – Вашингтон на уступки не пойдет.

«Если охарактеризовать разницу между демократами и республиканцами, то демократы хотят осчастливить весь мир и ради этого готовы пойти на уступки, даже на жертвы, с такой программой пришел и Обама. Республиканцы же хотят осчастливить США за счет всего остального мира. Они будут действовать с позиции силы, причем в полной мере используя то превосходство, которое у них есть», – уверен Арбатов.

Как считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, учитывая характер нового американского правительства, удачного сотрудничества можно добиться, есть разделить повестку отношений на несвязанные друг с другом части.

«Красной нитью через все темы проходит призыв снизить ущерб от текущего ухудшения отношений и раскладывать наше сотрудничество по разным корзинам. Нужно по возможности добиваться того, чтобы эти корзины были не связаны друг с другом, например, чтобы наши разногласия по крымскому вопросу или по вопросам европовестки не влияли деструктивно на наше взаимодействие по Арктике или по вопросам кибербезопасности», – пояснил Тимофеев.

Между тем эксперт обратил внимание на то, что о кардинальных изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона сейчас говорить рано.

«Много разговоров о том, что с приходом Трампа ожидается возможность некой сделки. Кто-то со страхом это ждет, кто-то с большим оптимизмом. Я бы не преувеличивал вероятность таких масштабных сделок. Если мы возьмем только один украинский вопрос, не считая остальных наших проблем, то он настолько сложен, что решить его с помощью одной сделки просто невозможно. Это можно сравнить с черным ящиком. Многие механизмы этого «черного ящика» напрямую неподвластны ни Москве, ни Вашингтону, ни Брюсселю», – подчеркнул Тимофеев.

По его мнению, России надо избавиться от иллюзий, что страны в «ручном управлении» могут что-то решить и эффективно договариваться. «Мы действуем в рамках определенных условий, которые могут создать больше количество сложностей», – добавил он.

России придется расти, чтобы стать интересной

По мнению Гавриленкова, между Россией и США никогда не существовало крепких экономических контактов и связей, а сейчас, учитывая «загрязненный» информационный фон, и кризисный характер отношений в целом, наладить отношения будет достаточно сложно.

«Экономические отношения между Россией и США никогда не были очень активными. Здесь играет много факторов, в том числе географическая удаленность. Ждать, что что-то радикально изменится, я бы не стал по ряду причин. Во-первых, вопрос, интересна ли американскому бизнесу будет система, которая не растет. За 10 лет российский ВВП вырос всего на 7%, то есть годовая динамика 0,7% в год. Для того чтобы оздоровить отношения, нужно в первую очередь оздоровить экономику. Тогда у бизнеса появится больше интересов, чтобы рассматривать Россию», – уверен Гавриленков.

С его точки зрения, зарубежным инвесторам не очень понятна российская экономическая политика. «Потенциал для экономического сотрудничества гигантский, но для этого России нужно показать очень привлекательную экономическую динамику», – подчеркнул он.

С другой стороны, как отметил Арбатов, есть ряд вопросов, в которых Россия может существенно повысить свою роль. «Будущее разоружения реально зависит от нас. Я смотрю на ключевые посты, включая президентский – там никто ничего не понимает в этой сфере, они просто никогда не имели с ней дела. Сейчас Россия, если захочет, может взять инициативу в свои руки и получить возможность в значительной степени повлиять на повестку диалога. Я считаю, что это очень важно», – сказал эксперт.

Член Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в этой связи обратил внимание, что на фоне развертывания в Европе системы противоракетной обороны, Россия имеет все основания требовать пересмотра позиций.

«С чего мы начинали диалог с американцами по ПРО в начале 2000-х… Буш заявил, что они хотят защитить свою национальную территорию. Тогда президент Путин сказал, что российская сторона сожалеет об одностороннем выходе американцев из договора по ПРО, но пока это не угрожает нашим национальным интересам ничего предпринимать не будет. Ключевое слово здесь «пока». Пока американцы не превратили свою национальную систему ПРО в глобальную – начали развертывать свою систему ПРО в Европе. Это нарушило баланс», – сказал он.

По его оценке, давление, несмотря на неопытность новой администрации США, оказать давление на нее все же будет сложно. «Среднее звено и Госдепартамент остаются. Они в основном носители идей и предложений в этой сфере», – пояснил Бужинский.

Арбатов со своей стороны выразил надежду, что приходом Трампа Штаты не будут навязывать свое мнение и идеологию.

«Диалог между Путиным и Обамой был на разных языках, они друг друга просто не понимали. Есть надежда, что с Трампом они будут говорить на одном языке, даже если на этом языке у них будут разные позиции», – считает он.

Москве лучше «сдать» «русских хакеров»?

Кандидат политических наук, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, для дальнейшего налаживания диалога России необходимо оказать Вашингтону содействие в расследовании дела о хакерских атаках, так как достоверно не установлено, есть или нет в них «российский след».

«Никто не может утверждать, что хакерские атаки не были совершены на территории России или российскими гражданами. Это вполне вероятно. Так же, как и то, что это могли быть граждане любой национальности. Но необходимо оказать содействие, эти люди должны быть пойманы и наказаны», – заявил Шариков.

По его мнению, опасность обвинений сейчас заключается в том, что якобы российские хакерские атаки могут быть интерпретированы как «акт войны».

«Многие даже говорят, что это якобы было сделано по распоряжению верховного главнокомандующего. И якобы в тех материалах, которые были представлены Бараку Обаме и Трампу в секретных брифингах ЦРУ, были неопровержимые доказательства того, что к хакерским атакам были причастны именно российские спецслужбы. В таком случае, такие хакерские атаки могут восприниматься как акт войны и нападение на киберпространство иностранного государства, а это вещь очень серьезная», – подчеркнул эксперт.

«Если атаки были проведены российскими гражданами по другим соображениям, а не по приказу главнокомандующего, тогда эта ситуация – всего лишь киберпреступление, которое должно быть расследовано», – отметил он.

В то же время Шариков добавил, что в настоящий момент нет никаких доказательств, указывающих, российские СМИ, российские хакеры каким-то образом повлияли на победу Трампа. «Надо избегать этих штампов о том, что Россия и Путин пытаются взломать американскую демократию кибероружием», – подчеркнул он.

Тренин считает, что шумиха вокруг российского влияния на выборы является следствием кризиса политической системы.

«Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые в мире происходят постоянно, могут повлиять на волеизъявление американцев и подорвать доверие к самому святому, что есть у американцев – демократию – являются революционной. Она свидетельствует не только о низкой уверенности в себе тех людей, которые эти тезисы продвигают, но и об их недоверии к своим избирателям», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

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