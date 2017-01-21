В центре Москвы задержан пьяный стрелок

В Москве полицейские задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу в центре города. По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел на Ленинском проспекте.
По предварительным данным, пьяный мужчина стрелял в воздух из списанного охолощенного пистолета Макарова ВПО-525, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 21.01.17
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