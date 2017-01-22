Позитивный сигнал рынку нефти: соглашение об ограничении добычи выполняется

Публикации за 22.01.17

Большинство участников соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других крупнейших нефтедобывающих государств, за исключением США, о сокращении добычи «черного золота» выполняют договоренности. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам неформальной встречи членов комитета по мониторингу ограничения нефтедобычи.

«В целом, могу сказать исходя из того, что мы вчера обсуждали: мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства», – сказал российский министр, слова которого цитирует РИА «Новости».

Новак выразил удовлетворение текущими ценами на нефть и отметил, что они сбалансированы и способствуют увеличению инвестиционной активности и в отрасли.

Российский министр не называл страны и конкретную цифру сокращений, но отметил что «практически по всем странам видим динамику, которая соответствует первоначальным планам».

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих со своей стороны также позитивно оценил итоги встречи и результаты выполнения соглашения. По его словам, мировой нефтяной рынок находится на пути к ребалансировке, причем она происходит быстрее, чем ожидалось.

Предполагается, что Саудовская Аравия в январе-феврале сохранит свою добычу нефти на уровне чуть менее 10 млн баррелей в сутки. По словам аль-Фалиха, «в феврале мы также проинформируем наших клиентов о существенном сокращении, что сохранит нас на том же уровне».

Уровень добычи нефти в России с начала января составляет около 11,1-11,15 млн баррелей в сутки. По словам Новака, с начала года параметры сокращения добычи нефти сохраняются на уровне 100 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день – до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия – на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

В настоящее время стоимость барреля нефти Brent продается на бирже по $55,5 за баррель, американская WTI – по $53,25.

Москва, Анастасия Смирнова

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