На МКАД совершил аварийную посадку вертолет

Публикации за 22.01.17

Сегодня днем в районе 98 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) совершил аварийную посадку вертолет Robinson. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, но движение транспорта в этом районе ограничено – образовали дорожные заторы.

Причиной аварийной посадки стали плохие погодные условия, передает канал РЕН ТВ со ссылкой на источник. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.17

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