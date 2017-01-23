Полиция: Стрельбу в центре Москвы устроил житель Пермского края

Публикации за 23.01.17

В Москве задержан хулиган, который устроил стрельбу в центре города. Как сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России, им оказался 30-летний житель Пермского края, который приехал погостить к родственникам.

По данным полиции, ЧП произошло на одной из центральных улиц в районе Якиманка. Подозреваемый совершил не менее четырех выстрелов в воздух из охолощенного пистолета Макарова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый находится по подпиской о невыезде.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.01.17

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