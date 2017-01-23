NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.01.17

Полиция: Стрельбу в центре Москвы устроил житель Пермского края

Полиция: Стрельбу в центре Москвы устроил житель Пермского края

В Москве задержан хулиган, который устроил стрельбу в центре города. Как сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России, им оказался 30-летний житель Пермского края, который приехал погостить к родственникам.

По данным полиции, ЧП произошло на одной из центральных улиц в районе Якиманка. Подозреваемый совершил не менее четырех выстрелов в воздух из охолощенного пистолета Макарова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый находится по подпиской о невыезде.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.01.17

Биржевой курс евро поднялся выше 64 рублей. / Нашествие «руссо туристо» Египту не грозит даже после возобновления регулярных авиарейсов. Помогут только чартеры. / В Москве задержано и отменено почти 50 авиарейсов.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter