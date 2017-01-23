В Москве мужчина избил беременную автоледи из-за парковки

Публикации за 23.01.17

В Москве задержан 30-летний безработный мужчина, который ударил беременную автоледи за то, что она неправильно припарковала свою машину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным полиции, 31-летняя беременная женщина припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса. После этого к ней подошел мужчина, который заявил, что ее авто мешает проезду транспорта. Женщина попыталась возразить, но мужчина ударил ее.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию и написала на обидчика заявление о нанесении телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Москва, Мария Вяткина

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