Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

Публикации за 23.01.17

По итогам 2016 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, впервые опередив Саудовскую Аравию по объемам продаж «черного золота» в КНР. Об этом сообщило главное таможенное управление Китая, передает Reuters.

По данным ведомства, поставки российской нефти в Китай за 12 месяцев выросли в годовом выражении почти на 25% до 1,05 млн баррелей в сутки. Со своей стороны Саудовская Аравия отправила в КНР 1,02 млн баррелей в сутки, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Пекин, Анастасия Смирнова

Пекин. Другие новости 23.01.17

Зря старались: прокуратура Литвы не нашла госизмены в отдыхе детей в России. / В 2016 году проведены сотни учений по противоракетной обороне Москвы. / В Москве 16-летний подросток получил ножевые ранения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»