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Публикации за 23.01.17

Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

По итогам 2016 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, впервые опередив Саудовскую Аравию по объемам продаж «черного золота» в КНР. Об этом сообщило главное таможенное управление Китая, передает Reuters.

По данным ведомства, поставки российской нефти в Китай за 12 месяцев выросли в годовом выражении почти на 25% до 1,05 млн баррелей в сутки. Со своей стороны Саудовская Аравия отправила в КНР 1,02 млн баррелей в сутки, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Пекин, Анастасия Смирнова

Пекин. Другие новости 23.01.17

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