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Публикации за 23.01.17

Медведев подписал постановление о повышении пенсий / …только для неработающих пенсионеров

Медведев подписал постановление о повышении пенсий …только для неработающих пенсионеров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановления о повышении пенсий и фиксированных выплат к ним с 1 февраля. В документах, которые опубликованы на официальном портале кабинета министров, отмечается, что индексация будет осуществлена на размер фактической инфляции 5,4% на основе коэффициента, который пределен на уровне 1,054.

В постановлении оговаривается, что стоимость одного пенсионного коэффициента, установленного по состоянию на 1 февраля 2016 года на уровне 74 рубля 27 копеек, увеличится с 1 февраля 2017 года на 5,4% и составит 78 рублей 28 копеек.

«Повышение размеров страховых пенсий коснётся всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн человек), а также около 450 тыс неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней)», – говорится в документе.

Средний размер страховой пенсии после перерасчёта с 1 февраля 2017 года увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастёт на 400 рублей, страховая пенсия по инвалидности – на 160 рублей и страховая пенсия по случаю потери кормильца – на 315 рублей.

При этом средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля увеличится на 294 рубля и составит 5724 рубля. Размер такой выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности I и II групп возрастёт на 246 рублей и составит 4559 рублей, к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы – на 123 рубля (2402 рубля).

Предполагается, что расходы на повышение пенсий и фиксированных выплат составят почти 230 млрд рублей до конца 2017 года.

Как уточнила сегодня вице-премьер Ольга Голодец, выступая на совещании в правительстве, средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, и эта сумма превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

Между тем, Минтруда РФ, в ближайшие три года реальный размер пенсионных пособий будет сокращаться, несмотря на их индексацию в размере фактической инфляции. Как уточнил в субботу министр труда РФ Максим Топилин, уменьшение ожидается на уровне 0,5% три года подряд.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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