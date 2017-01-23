Никита Белых перестал ходить из-за сильных болей в ноге

Публикации за 23.01.17

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении крупной взятки, не может ходить на прогулки из-за невралгии и варикозного расширения вен на левой ноге. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, которую цитирует РИПА «Новости», бывший губернатор жалуется на сильные боли в ноге и отсутствие квалифицированной медицинской помощи врачами следственного изолятора.

В настоящее время экс-губернатор находится СИЗО «Лефортово». Против него возбуждено уголовное дело о получении взяток на 400 тысяч евро. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали его 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Белых, который не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с деньгами, находится под арестом, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.

Президент РФ Владимир Путин 28 июля отправил Белых в отставку в связи с утратой доверия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.01.17

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