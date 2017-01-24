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Публикации за 24.01.17

Стрельба на МКАД: ранена жена бывшего партнера Анатолия Чубайса

Стрельба на МКАД: ранена жена бывшего партнера Анатолия Чубайса

Сегодня утром на Московской кольцевой автодороге в результате стрельбы ранена женщина-водитель, которая оказалась супругой бизнесмена Михаила Ленера. По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел в районе 105-го километра МКАД.

Сообщается, что в 9:35 в службу «02» от медиков поступило сообщение о телесных повреждениях у женщины, полученных, по предварительным данным, в результате ранения из травматического оружия, передает РИА «Новости».

По данным Life.ru, по предварительным данным, у пострадавшей огнестрельное ранение подбородка, нижней губы и ушибленные раны затылочной области. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

По данным издания, жертвой преступления стала Светлана Лернер, супруга бизнесмена Михаила Лернера, который в свое время был членом совета директоров проектной компании «Роснано» и занимался универсальными композитными материалами в компании «Уникум».

Несколько лет назад на него также было совершено покушение. В марте 2012 года неизвестный утром в Москве выстрелил Михаилу Лернеру в ногу.

Как уточняет «Московский комсомолец», в 2014 году Михаил Лернер и отец его супруги Александр Вершинин были осуждены за мошенничество из-за непогашенных многомиллионных долгов.

Любопытно, что Михаил Лернер брал в долг у своего брата Дмитрия Лернера, который в дальнейшем направил заявление в Следственный комитет о том, что в «Роснано» воруют бюджетные деньги. В четверг 27 августа 2015 в подмосковной Малаховке на местном кладбище, куда Дмитрий Лернер приехал, чтобы навестить могилу своей матери, на него было совершено покушение. Бизнесмен связывал эти события с заявлением в СКР.

Сама Светлана Лернер сейчас заявила, что до этого покушения написала несколько заявлений в полицию о том, что ей угрожали. Она подтвердила, что в нее стреляли, скорее всего из травматического пистолета из проезжавшей мимо машины. Пуля попала по касательной в подбородок.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.01.17

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