СКР начал проверку драки школьников: серьезно пострадал 18-летний парень

Публикации за 24.01.17

В Москве драка школьников, в результате которой серьезно пострадал 18-леитний молодой человек, стала поводом для проведения доследственной проверки. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, инцидент произошел накануне на территории школы, расположенной на проспекте Добролюбова.

«В ходе ссоры два 15-летних подростка нанесли 18-летнему парню множественные удары ногами по голове. В результате потерпевший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пострадавший находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

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