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Публикации за 24.01.17

Трое московских подростков обвиняются в разбое

Трое московских подростков обвиняются в разбое

Трем московским подросткам 15 и 16 лет предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ), за нападение на их одногодку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 17 января трое обвиняемых и малолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, вблизи одного из жилых домов на Цветном бульваре, угрожая применением газового баллончика, напали на 16-летнего подростка и похитили у него рюкзак и шапку.

Несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе допроса они признали вину и раскаялись.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.17

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