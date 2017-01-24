Замминистра культуры РФ: Театральная реформа в Москве разрушительна

Сегодня заместитель министра культуры РФ Александр Журавский жестко раскритиковал театральную реформу в Москве. По его оценке, нынешние преобразования являются разрушительными.
«Театральная реформа в столице разрушительна. В театральное руководство приходят менеджеры, которые «перепрошивают» театральное пространство», – сказал Журавский, выступая на заседании общественного совета Минкультуры РФ, передает «Интерфакс».
Замминистра также отметил, что «последние назначения не совсем такие». «Назначение Владимира Панкова на Центр драматургии и режиссуры, мне кажется, свидетельство обратной реформы», – заявил Журавский.
По его мнению, российский репертуарный театр – уникальное явление, вклад в историю мирового театра, но «проектный театр всегда оказывается дороже репертуарного».
«Проектный театр должен существовать, развиваться свободно. Но надо отдавать отчёт, что и сколько стоит и как оно влияет на трансформацию театрального процесса в стране», – пояснил чиновник.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 24.01.17
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