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Публикации за 24.01.17

Замминистра культуры РФ: Театральная реформа в Москве разрушительна

Замминистра культуры РФ: Театральная реформа в Москве разрушительна

Сегодня заместитель министра культуры РФ Александр Журавский жестко раскритиковал театральную реформу в Москве. По его оценке, нынешние преобразования являются разрушительными.

«Театральная реформа в столице разрушительна. В театральное руководство приходят менеджеры, которые «перепрошивают» театральное пространство», – сказал Журавский, выступая на заседании общественного совета Минкультуры РФ, передает «Интерфакс».

Замминистра также отметил, что «последние назначения не совсем такие». «Назначение Владимира Панкова на Центр драматургии и режиссуры, мне кажется, свидетельство обратной реформы», – заявил Журавский.

По его мнению, российский репертуарный театр – уникальное явление, вклад в историю мирового театра, но «проектный театр всегда оказывается дороже репертуарного».

«Проектный театр должен существовать, развиваться свободно. Но надо отдавать отчёт, что и сколько стоит и как оно влияет на трансформацию театрального процесса в стране», – пояснил чиновник.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 24.01.17

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