Суд рассмотрит иск прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян

Публикации за 24.01.17

Сегодня Савеловский суд Москвы принял к производству исковое заявление прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав участницы скандальных «гонок» на Gelandewagen Мары Багдасарян, которая многократно нарушала правила дорожного движения. Досудебная подготовка по делу назначена на 9 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко, передает РАПСИ.

Как ранее сообщила прокуратура Москвы, по результатам проверки подтвердились данные о медицинских противопоказаниях девушки. В надзорном органе отмечают, что согласно требованиям действующего федерального законодательства право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя.

«Поскольку наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность, как самого водителя, так и иных участников дорожного движения статьей 38 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» предусмотрена возможность судебного ограничения данного права», – обращала внимание прокуратура.

Ранее мировым судьей Савеловского района Багдасарян было назначено 15 суток ареста в качестве административного наказания за уклонение от обязательных работ. Всего за 13 судебных заседаний нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ, штрафы на общую сумму 183 тысячи рублей и 15 суток административного ареста.

Примечательно, что ранее скандальная «стритрейсерша» уже отбыла ранее назначенные ей наказания в виде 24 суток ареста, а назначенный штраф оплатила в полном объеме.

В прошлом году в судебный участок Савеловского района от службы приставов поступила информация, что в связи с назначенными Багдасарян административными наказаниями в виде обязательных работ для нее были выбраны работы в качестве дворника в районе Сокол. Однако недавно ряд СМИ со ссылкой на судебного пристава-исполнителя сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района.

Москва, Светлана Антонова

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