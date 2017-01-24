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Публикации за 24.01.17

Детский омбудсмен Москвы подключился к проверке школы, педагогов которых обвиняют в растлении детей

Детский омбудсмен Москвы подключился к проверке школы, педагогов которых обвиняют в растлении детей

Уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович взял на контроль ситуацию в столичной «Лиге школ», педагогов которой обвинили в растлении детей. Об этом он сообщил в комментарии РИА «Новости».

«Разбираемся в ситуации вместе со следственными органами, департаментом образования. Но поскольку речь идет не о сегодняшнем дне, а о прошлом, это все усложняет», – сказал детский омбудсмен.

Как сообщал «Новый День», накануне Следственный комитат начал проверку сообщений СМИ о московской школе, директор и преподаватели которой якобы совершали сексуальное насилие над учениками как в учебном заведении, так и во время поездок в детские лагеря.

Москва, Светлана Антонова

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