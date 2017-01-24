Глава банка Гагаринский» сядет на 5 лет мошенничество на 240 млн рублей

Публикации за 24.01.17

Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего председателя совета директоров столичного банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова за мошенничество на сумму 240 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.

Она утонила, что отбываться наказание он будет в колонии общего режима, передает агентство «Москва».

По данным следствия, Кадыргулов воспользовался тем, Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности. Вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, он использовал подложные документы и подконтрольное юридическое лицо, и под предлогом открытия нового офиса похитил свыше 30 млн рублей.

Затем его сообщники, используя подложные платежные поручения, похитили у банка 210 млн рублей, перечислив средства на расчетные счета подконтрольных компаний.

Москва, Мария Вяткина

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