В Москве 12-летняя школьница умерла в школьном туалете

В Москве 12-летняя девочка умерла в школе, ее тело было обнаружено в туалете. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем в школе на Старослободской улице. Тело ребенка в туалетной комнате на 4 этаже обнаружили учителя. Несмотря на оказанные реанимационные действия врачей, девочка скончалась. Как отмечают в следственном органе, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле школьницы не обнаружено.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники школы и возможные очевидцы.
Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 24.01.17
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