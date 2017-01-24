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Публикации за 24.01.17

В Москве 12-летняя школьница умерла в школьном туалете

В Москве 12-летняя школьница умерла в школьном туалете

В Москве 12-летняя девочка умерла в школе, ее тело было обнаружено в туалете. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем в школе на Старослободской улице. Тело ребенка в туалетной комнате на 4 этаже обнаружили учителя. Несмотря на оказанные реанимационные действия врачей, девочка скончалась. Как отмечают в следственном органе, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле школьницы не обнаружено.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники школы и возможные очевидцы.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.01.17

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