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Публикации за 24.01.17

Следственный комитет возбудил дело после стрельбы на МКАД

Следственный комитет возбудил дело после стрельбы на МКАД

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения на МКАД женщины, оказавшейся, по данным СМИ, супругой бывшего делового партнера Анатолия Чубайса Михаила Лернера. Следствие ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным ведомства, неизвестный совершил несколько выстрелов в женщину, находившуюся за рулем автомобиля марки «Форд», следовавшего в районе 105 км МКАД. Потерпевшая с огнестрельным ранением госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.

В настоящее время следователи определяют круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Добпрашиваются очевидцы случившегося.

По данным СМИ, жертвой преступления стала Светлана Лернер, супруга бизнесмена Михаила Лернера, который в свое время был членом совета директоров проектной компании «Роснано» и занимался универсальными композитными материалами в компании «Уникум». Несколько лет назад на него также было совершено покушение. В марте 2012 года неизвестный утром в Москве выстрелил Михаилу Лернеру в ногу.

Сама Светлана Лернер заявила, что до этого покушения написала несколько заявлений в полицию о том, что ей угрожали. Она подтвердила, что в нее стреляли, скорее всего из травматического пистолета из проезжавшей мимо машины. Пуля попала по касательной в подбородок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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