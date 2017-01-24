В России появился «рыбный» долларовый миллиардер

Публикации за 24.01.17

Российский бизнесмен и владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов включен в рейтинг долларовых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Его состояние выросло до $1 млрд, благодаря антироссийским санкциям и введению Москвой ответного продовольственного эмбарго.

Как отмечает Bloomberg, бизнес Орлова устоял под натиском западных санкций, а ответные меры Кремля способствовали всплеску продаж продукции «Норебо» – мойвы, скумбрии, сельди, на внутреннем рынке. По словам самого Орлова, это доказало, что в стране есть спрос на отечественную рыбу: потребители поняли, что она ничуть не хуже, чем норвежская, к которой они привыкли.

Сейчас «Норебо холдинг» контролирует 10 компаний, занимающихся рыбной ловлей на Севере и Дальнем Востоке России, им принадлежало 15% квот на вылов минтая, трески и сельди.

Как отмечает сам предприниматель, ему все же приходится тратить огромные деньги, по его оценке, примерно $1 млрд за последние 10 лет, чтобы снизить риски, которые возникают в связи с некоторыми действиями правительства РФ, например, с новой системой квотирования.

«Я всегда был уверен в одном, что моя жизнь будет связана с Севером и рыболовной индустрией. Но я никогда не думал, что смогу создать такую огромную компанию», – сказал в интервью Bloomberg Орлов.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшим российским бизнесменом является владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $16,9 млрд. На втором месте совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон ($16,7 млрд), на третьем – хозяин «Интерроса» Владимир Потанин ($16,4 млрд).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.01.17

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