В Москве мужчина заживо сгорел в лифте

Сегодня утром в Москве в многоэтажном доме произошел пожар в лифте, после ликвидации возгорания в кабине подъемника было обнаружено тело мужчины. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность.
Как пишет «Московский комсомолец», ЧП произошло в доме на Хабаровской улице. В экстренные службы в 8:00 позвонил местный житель и сообщил, что в шестом подъезде горит один из двух пассажирских лифтов. Прибывшие сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.
Когда механики проникли в кабину лифта, то обнаружили сгоревшее тело. По предварительным данным, погибший – житель дома.
Полиция проводит проверку.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 25.01.17
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