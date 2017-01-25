NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

В Москве мужчина заживо сгорел в лифте

В Москве мужчина заживо сгорел в лифте

Сегодня утром в Москве в многоэтажном доме произошел пожар в лифте, после ликвидации возгорания в кабине подъемника было обнаружено тело мужчины. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность.

Как пишет , ЧП произошло в доме на Хабаровской улице. В экстренные службы в 8:00 позвонил местный житель и сообщил, что в шестом подъезде горит один из двух пассажирских лифтов. Прибывшие сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.

Когда механики проникли в кабину лифта, то обнаружили сгоревшее тело. По предварительным данным, погибший – житель дома.

Полиция проводит проверку.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.01.17

Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали за госизмену. Вторым фигурантом дела стал офицер ФСБ. / Сбербанк и Германа Грефа обвинили в «рейдерском захвате». В США подан иск на 750 миллионов долларов. / Уральский легкоатлет Иван Ухов отказался от российского флага.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter