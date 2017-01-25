В Москве мужчина заживо сгорел в лифте

Публикации за 25.01.17

Сегодня утром в Москве в многоэтажном доме произошел пожар в лифте, после ликвидации возгорания в кабине подъемника было обнаружено тело мужчины. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность.

Как пишет «Московский комсомолец», ЧП произошло в доме на Хабаровской улице. В экстренные службы в 8:00 позвонил местный житель и сообщил, что в шестом подъезде горит один из двух пассажирских лифтов. Прибывшие сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.

Когда механики проникли в кабину лифта, то обнаружили сгоревшее тело. По предварительным данным, погибший – житель дома.

Полиция проводит проверку.

Москва, Светлана Антонова

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