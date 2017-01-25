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Публикации за 25.01.17

На востоке Москвы задержаны серийные воры-«пожарные»

На востоке Москвы задержаны серийные воры-«пожарные»

В Москве двое безработных почти за полтора месяца украли 189 пожарных рукавов на сумму более 200 тысяч рублей. В настоящее время они задержаны. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, с декабря 2016 года по 20 января 2017 года подозреваемые в дневное время заходили в дома, вскрывали пожарные шкафы на лестничных площадках и похищали пожарные шланги.

Первоначально в полицию обратился представитель управляющей компании жилого дома на Лухмановской улице, который сообщил о том, что в подъезде пропали 53 пожарных рукава. Как уточняют в органах, в настоящий момент установлена причастность подозреваемых еще к четырем аналогичным эпизодам.

Подозреваемыми оказались безработные 31-летний житель Кировской области и 36-летний уроженец Средней Азии. Всего им удалось похитить 189 пожарных рукавов на сумму более 200 тысяч рублей. Часть похищенного имущества у них была изъята.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Москва, Мария Вяткина

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