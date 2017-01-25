NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

СКР получил добро: против судьи Арбитражного суда Москвы заведут уголовное дело о мошенничестве

СКР получил добро: против судьи Арбитражного суда Москвы заведут уголовное дело о мошенничестве

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила Следственному комитету России возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество против бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СКР.

По данным ведомства, Корогодов обещал жителю столицы выгодно уладить его гражданское дело, которое рассматривал его коллега, в обмен на крупную сумму денег.

По данному факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой глава СКР Александр Бастрыкиг 12 августа 2016 года направил материалы в отношении подозреваемых в квалификационную коллегию судей и запросил согласие о на возбуждение в отношении Корогодова уголовного дела по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Напомним, в конце 2016 года СМИ стало известно о том, что двое судей Арбитражного суда Москвы задержаны по подозрению в получении денег от адвокатов за принятие решения в пользу одного из участников судебного процесса.

В квалификационной коллегии судей (ККС) Москвы сообщили, что на заседании коллегии рассматривался вопрос о приостановлении полномочий Вадима Сторублева и Игоря Корогодова, так как возбуждать уголовные дела в отношении судей арбитража может только председатель СКР.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.01.17

В Белоруссии поймали наркокурьеров с кокаином и украденной картиной Шишкина (ФОТО). / Сенатор от Петербурга предложил передавать храмы церкви только с разрешения парламентов. / Ученый: Все люди являются инопланетянами.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter