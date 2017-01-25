СКР получил добро: против судьи Арбитражного суда Москвы заведут уголовное дело о мошенничестве

Публикации за 25.01.17

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила Следственному комитету России возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество против бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СКР.

По данным ведомства, Корогодов обещал жителю столицы выгодно уладить его гражданское дело, которое рассматривал его коллега, в обмен на крупную сумму денег.

По данному факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой глава СКР Александр Бастрыкиг 12 августа 2016 года направил материалы в отношении подозреваемых в квалификационную коллегию судей и запросил согласие о на возбуждение в отношении Корогодова уголовного дела по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Напомним, в конце 2016 года СМИ стало известно о том, что двое судей Арбитражного суда Москвы задержаны по подозрению в получении денег от адвокатов за принятие решения в пользу одного из участников судебного процесса.

В квалификационной коллегии судей (ККС) Москвы сообщили, что на заседании коллегии рассматривался вопрос о приостановлении полномочий Вадима Сторублева и Игоря Корогодова, так как возбуждать уголовные дела в отношении судей арбитража может только председатель СКР.

Москва, Мария Вяткина

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