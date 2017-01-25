За убийство своего новорожденного ребенка москвичка проведет 3 года в колонии-поселении

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В Москве суд признал виновной 31-летнюю женщину в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она «запаковала» в пакет и выкинула в урну для мусора. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что 20 апреля 2016 года женщина, будучи беременной, в квартире одного из жилых домов на Кутузовском проспекте родила жизнеспособного младенца. «Затем она, не желая воспитывать ребенка, положила его в полиэтиленовый пакет и выкинула в урну для мусора вблизи дома», – говорится в сообщении СКР.

Пакет с ребенком обнаружил местный житель и незамедлительно вызвал скорую помощь, однако от полученных повреждений новорожденный скончался.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) составляет 5 лет лишения свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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