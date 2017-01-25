В Москве ограблена подполковник полиции

В Москве жертвой грабителя стала 55-летняя сотрудница УВД на метрополитене подполковник внутренней службы. Неизвестный вырвал у нее сумочку, в которой находились деньги, жетон с личным номером, ключи от квартиры и удостоверение сотрудника полиции, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нападение было совершено у дома в Сумском проезде. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступника.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 25.01.17
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