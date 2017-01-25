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Публикации за 25.01.17

«Божий одуванчик»: 80-летняя старушка попалась на краже сотового телефона

«Божий одуванчик»: 80-летняя старушка попалась на краже сотового телефона

В Москве за кражу задержана 80-летняя пенсионерка. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, старушка воспользовалась невнимательностью охраны библиотеки и похитила сотовый телефон.

В территориальный отдел полиции с сообщением о краже обратилась женщина. По словам заявительницы, ее 16-летний сын находился в библиотеке, расположенной на Большой Черкизовской улице. Мобильный телефон он оставил на проходной, а при выходе обнаружил его пропажу.

В ходе патрулирования территории полицейские по ориентировкам задержали подозреваемую. Ею оказалась 80-летняя местная жительница. Как выяснилось, пенсионерка зашла в учреждение и, воспользовавшись невнимательностью охранника, похитила чужое имущество, после чего скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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