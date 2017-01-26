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Публикации за 26.01.17

В центре Москвы произошла массовая драка: пятеро получили ранения

В центре Москвы произошла массовая драка: пятеро получили ранения

Сегодня ночью в центре Москвы на Страстном бульваре произошла массовая драка, в результате которой несколько человек получили травмы. По данному факту полиция проводит проверку, передает Life.ru cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошёл около часа ночи. Медицинская помощь понадобилась пятерым. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Информацию о ЧП РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. Агентство уточняет, что драка произошла около дома 8А на Страстном бульваре.

В настоящее время полиция выясняет причины конфликта и устанавливает его участников. Что стало причиной драки, пока не сообщается.

Москва, Светлана Антонова

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