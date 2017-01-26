В центре Москвы произошла массовая драка: пятеро получили ранения

Сегодня ночью в центре Москвы на Страстном бульваре произошла массовая драка, в результате которой несколько человек получили травмы. По данному факту полиция проводит проверку, передает Life.ru cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошёл около часа ночи. Медицинская помощь понадобилась пятерым. Они были доставлены в ближайшую больницу.
Информацию о ЧП РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. Агентство уточняет, что драка произошла около дома 8А на Страстном бульваре.
В настоящее время полиция выясняет причины конфликта и устанавливает его участников. Что стало причиной драки, пока не сообщается.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 26.01.17
Японцы успешно вырастили орган мыши в теле крысы. Мышь-диабетик после пересадки пошла на поправку. / Бывший уральский судья, обвиняемый в получении взятки, объявлен в розыск. / Минфин создает третий фонд-буфер для сдерживания укрепление рубля. Валюту начнут скупать на избыточные нефтегазовые доходы. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»