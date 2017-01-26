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Публикации за 26.01.17

СКР проводит проверку гибели подростка в такси

СКР проводит проверку гибели подростка в такси

В подмосковном Павлово-Посадском районе организована доследственная проверка обстоятельств гибели 17-летнего подростка, который умер в такси по дороге в больницу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадавший был в тяжелом состоянии доставлен автомобилем такси в больницу и скончался еще до проведения реанимационных мероприятий.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия и причин смерти молодого человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.17

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