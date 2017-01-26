Житель Реутова поплатился за новогодний дебош в больнице: возбуждено уголовное дело

Публикации за 26.01.17

Прокуратура подмосковного Реутова добилась возбуждения уголовного дела против местного жителя, устроившего пьяный дебош в центральной городской клинической больнице утром первого января. Как сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства, мужчина выбил входную дверь в кабинет осмотра, избил охранника и напал на медсестру.

По данным прокуратуры, ЧП произошло в приёмном отделении больницы. «Угрожая медицинскому персоналу физической расправой, он выбил входную дверь в кабинет осмотра и избил охранника, причинив ему телесные повреждения. Затем мужчина ворвался в отделение реанимации, где придавил к стене металлической каталкой для перевозки больных находившуюся там медсестру», – говорится в сообщении.

Между тем первоначально постановлением дознавателя ОД МУ МВД «Балашихинское» правонарушитель был привлечён лишь к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство). Однако прокуратура города Реутова признала данное решение незаконным и необоснованным, усмотрев в действиях гражданина признаки состава преступления.

В результате полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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