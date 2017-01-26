На базе ОМОНа в Строгино обнаружен труп. СКР начал проверку

Публикации за 26.01.17

В Москве организована доследственная проверка обстоятельств гибели сотрудника ОМОНа, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено в служебном помещении. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, труп полицейского было обнаружен на базе расположения ОМОН ГУ ФСВНГ России в районе Строгино.

«Установлено, что 26 января старший лейтенант полиции при заступлении на дежурство получил табельный пистолет. Впоследствии его тело было обнаружено в служебном помещении с огнестрельным ранением без признаков жизни», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Проверяются различные версии, среди которых неосторожное обращение с оружием.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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