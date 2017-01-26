Путин наградил олигархов за «благодеяния»

Публикации за 26.01.17

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» двум российским миллиардерам – владельцу USM Holdings Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которые признаны одними из богатейших бизнесменов Швейцарии.

Указ о награждении ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 года. Этой награды они удостоены «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность», передает «Интерфакс».

В прошлом году Усманов отказался от налогового резидентства в РФ, в результате впервые попал в рейтинг 300 богатейших людей Швейцарии по версии журнала Bilan. Его состояние издание оценило в 12-13 млрд швейцарских франков ($11,8-12,8 млрд). В рейтинг самых состоятельных людей Швейцарии также традиционно включен председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, состояние которого, по оценке журнала, за год выросло на 4 млрд франков до 12 млрд швейцарских франков ($11,8 млрд).

Москва, Светлана Антонова

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