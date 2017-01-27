Скандальная гонщица Мара Багдасарян «заработала» еще 32 административных протокола

Публикации за 27.01.17

В судебный участок мирового судьи №353 района «Аэропорт» в Москве поступило 32 административных материала за неуплату штрафов в отношении участницы скандальных «гонок» на Gelandewagen Мары Багдасарян, которая в ближайшее время пожизненно может лишиться водительских прав по иску прокуратуры.

Как сообщил пресс-секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко, согласно всем поступившим материалам девушку собираются привлечь к ответственности за неуплату административных штрафов в установленный срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), передает РАПСИ.

Ранее суд назначил Багдасарян 15 суток ареста в качестве административного наказания за уклонение от обязательных работ. Всего за 13 судебных заседаний нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ, штрафы на общую сумму 183 тысячи рублей и 15 суток административного ареста. Кроме того, девушка уже отбыла ранее назначенные ей наказания в виде 24 суток административного ареста.

В прошлом году в судебный участок от службы приставов поступила информация, что в связи с назначенными Багдасарян административными наказаниями в виде обязательных работ для нее были выбраны работы в качестве дворника в районе «Сокол». Однако недавно ряд СМИ со ссылкой на судебного пристава-исполнителя сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района.

Багдасарян также была участницей скандальных гонок на Gelandewagen, однако по этому делу попала в разряд свидетельницы, хотя находилась в машине сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсаурова. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

На этой неделе Савеловский суд принял к производству исковое заявление прокуратуры о лишении нарушительницы водительских прав по медицинским показаниям. Досудебная подготовка по этому делу назначена на 9 февраля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.01.17

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