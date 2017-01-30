В московском торговом центре погиб младенец

Публикации за 30.01.17

Московское следователи организовали проверку обстоятельств гибели месячного младенца во время его прогулки с бабушкой по торговому центру на улице Поляны. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером. Бабушка обратила внимание на то, что месячный ребенок, находившийся в коляске, не подает признаков жизни. После чего незамедлительно вызвала «скорую помощь».

По предварительным данным, смерть младенца наступила вследствие асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Опрашиваются родители, родственники и очевидцы трагедии.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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