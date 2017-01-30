NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.01.17

ЧП в Подмосковье: 16-летний молодой человек зарезал обидчика в торговом центре

ЧП в Подмосковье: 16-летний молодой человек зарезал обидчика в торговом центре

В подмосковном Ленинском районе задержан по подозрению в убийстве 16-летний подросток. По данным регионального главка Следственного комитета, он нанес несколько ударов ножом другому молодому человеку после возникшего конфликта.

Преступление было совершено накануне в одном из торговых центров. Между молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 16-летний подросток нанес своему «противнику» несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, инцидент произошел в торговом центре VEGAS, расположенном на 24 километре МКАД. В драке с поножовщиной погиб 15-летний подросток.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.17

В московском торговом центре погиб младенец. / На «серой» ветке московского метро произошел сбой. / Защита от хакеров дорого обойдется российским банкам. Центробанк планирует изменить порядок проведения платежей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter