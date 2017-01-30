ЧП в Подмосковье: 16-летний молодой человек зарезал обидчика в торговом центре

Публикации за 30.01.17

В подмосковном Ленинском районе задержан по подозрению в убийстве 16-летний подросток. По данным регионального главка Следственного комитета, он нанес несколько ударов ножом другому молодому человеку после возникшего конфликта.

Преступление было совершено накануне в одном из торговых центров. Между молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 16-летний подросток нанес своему «противнику» несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, инцидент произошел в торговом центре VEGAS, расположенном на 24 километре МКАД. В драке с поножовщиной погиб 15-летний подросток.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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