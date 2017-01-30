В Подмосковье столкнулись электровоз и легковушка: три человека погибли

Публикации за 30.01.17

Сегодня утром в Подмосковье на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Узуново – Богатищево рядом с остановочным пунктом «146 км», произошла крупная авария, в результате которой, по предварительным данным, погибли три человека.

Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, ЧП произошло в 9:45 мск. Водитель легкового автомобиля Lada выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира автомобиля. Локомотивная бригада не пострадала», – говорится в сообщении МЖД.

По информации пресс-служба магистрали, в результате ДТП нарушен габарит соседнего пути. На место на спецтехнике выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для ликвидации последствий аварии. Также на место отправлен вспомогательный локомотив для буксировки электровоза.

В настоящее время в пути задержан пригородный поезд № 6957 сообщением Кашира – Узуново, который продолжит поездку после освобождения габарита пути. Также прогнозируется задержка в отправлении пригородного поезда №6957 сообщением Узуново – Кашира.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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