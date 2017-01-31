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Публикации за 31.01.17

Врачебная ошибка: 14-летний подросток умер в больнице из-за неверного диагноза

Врачебная ошибка: 14-летний подросток умер в больнице из-за неверного диагноза

В Подмосковье из-за врачебной ошибки умер 14-летний подросток. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

По данным ведомства, ЧП произошло 26 января. 14-летний местный житель был доставлен в детское отделение ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница». Его состояние в приемном отделении было оценено как крайне тяжелое. Ему был поставлен диагноз, но через несколько часов подросток скончался.

После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что причиной смерти является другое заболевание, которое врачи не установили.

«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала больницы, проверена правильность и своевременность проведенного медицинского наблюдения», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Мария Вяткина

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