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Публикации за 31.01.17

В Подмосковье студенты устроили танцы у Вечного огня (ВИДЕО)

В Подмосковье студенты устроили танцы у Вечного огня (ВИДЕО)

Подмосковная полиция начала проверку по факту танцев молодых людей у мемориала Вечного огня в Орехове-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Сообщается, что автор ролика опубликовал видео в одной из социальных сетей. Кадры вызвали бурную реакцию пользователей, после чего ролик был удален, но резонансное видео успело разойтись по другим ресурсам и привлекло внимание правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Подобные инциденты уже происходили в разных российских регионах. Как правило, нарушителям грозит штраф.

Москва, Светлана Антонова

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