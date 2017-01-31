Приставы забрали Навального в кировский суд

Публикации за 31.01.17

Судебные приставы выполнили решение о принудительной доставке в Ленинский суд Кирова руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Об этом сообщил представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что судебные приставы забрали политика в управление службы, откуда доставят его в аэропорт, передает «Интерфакс».

Ярмыш отметила, что Навальный не задержан, он ранее приобрел авиабилеты в Киров, по которым он самостоятельно доберется на заседание суда по «делу Кировлеса».

Накануне судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе на судебное заседание Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес», из-за их неявки в суд.

Отмечалось, что постановление о приводе подсудимых должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9:00 1 февраля.

Адвокат Офицерова по телефону уведомила суд о своем плохом самочувствии и нездоровье ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было.

Приговор по «делу Кировлеса» Навальному и Офицерову был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у государственного предприятия.

Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей.

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российским судом было допущено произвольное толкование закона, так как действия Навального и Офицерова неотличимых от законной предпринимательской деятельности.

Президиум Верховного суда РФ 16 ноября 2016 года по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ отменил приговор Навальному и Офицерову и постановил пересмотреть их дело.

В связи с этим решением Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.17

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