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Публикации за 31.01.17

В Подмосковье арестован врач, попавшийся на изнасиловании пациентки

В Подмосковье арестован врач, попавшийся на изнасиловании пациентки

В Подмосковье арестован врач анестезиолог-реаниматолог «Подольской городская больницы № 2», который попался на изнасиловании беспомощной пациентки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как установлено следствием, в ночь с 4 на 5 января обвиняемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление.

По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями продолжается сбор доказательств вины обвиняемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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