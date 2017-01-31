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Публикации за 31.01.17

В Москве молодежь подверглась обстрелу из-за громкой музыки: двое ранены

В Москве молодежь подверглась обстрелу из-за громкой музыки: двое ранены

В Москве мужчина расстрелял из травматического пистолета группу молодых людей, которые вечером включили громкую музыку в автомобиле. По данным источников в правоохранительных органах, в результате стрельбы двое юношей 17 и 18 лет получили огнестрельные ранения ног и были госпитализированы, передает .

Сообщается, что инцидент произошел накануне на северо-востоке Москвы. Молодые люди припарковали автомобиль «Лада-Приора» возле дома на Тернистом проезде. Они включили музыку, чем вызвали недовольство прохожего. По данным издания, первоначально местный житель сделал замечание, а потом обстрелял их из травматического пистолета.

Как рассказали сами подростки, после замечания прохожего они извинились и всё же сделали потише музыку, однако тот потребовал покинуть район. В автомобиле в момент инцидента находились трое братьев и сестра.

По данному факту начата доследственная проверка, ведется розыск стрелявшего.

Москва, Светлана Антонова

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