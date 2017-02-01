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Публикации за 01.02.17

В Подмосковье следователь вымогал почти 6 млн рублей за «содействие» в уголовном деле

В Подмосковье следователь вымогал почти 6 млн рублей за «содействие» в уголовном деле

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя, который обвиняется в вымогательстве почти 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР.

По данным ведомства, в марте 2016 года бывший следователь следственного отдела по городу Руза, расследуя уголовное дело о мошенничестве, предложил двум обвиняемым сделку. Согласно этой договоренности, подследственные должны были передать сотруднику КРФ около 5-6 млн рублей, а он поспособствует прекращению их уголовного преследования и закрытию уголовного дела.

Вечером 28 апреля 2016 года обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов при получении части взятки в размере 2 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество»). В настоящее время материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Москва, Мария Вяткина

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