Массовая драка в Москве: задержаны пять человек

Публикации за 01.02.17

В Москве произошла массовая драка возле торгово-выставочного комплекса «Тишинка». По данным пресс-службы столичного главка МВД, полиция задержала пятерых участников конфликта.

Как предполагается, они будут доставлены в ОВД для дальнейшего разбирательства, передает РИА «Новости».

Первоначально в СМИ сообщалось о драке с участием 20 человек. Подробности инцидента и причина конфликта пока не известны.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.02.17

Москва готовится к большой Масленице. / «Мой сосед кушает! – Выезжаем». В России хотят наказывать за ввоз и хранение «санкционки». / Эпоха «сильного доллара» подошла к концу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»