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Москва

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Публикации за 01.02.17

Массовая драка в Москве: задержаны пять человек

Массовая драка в Москве: задержаны пять человек

В Москве произошла массовая драка возле торгово-выставочного комплекса «Тишинка». По данным пресс-службы столичного главка МВД, полиция задержала пятерых участников конфликта.

Как предполагается, они будут доставлены в ОВД для дальнейшего разбирательства, передает РИА «Новости».

Первоначально в СМИ сообщалось о драке с участием 20 человек. Подробности инцидента и причина конфликта пока не известны.

Москва, Светлана Антонова

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