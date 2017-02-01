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Публикации за 01.02.17

Крупное ДТП в новой Москве: погибли 8 человек

Крупное ДТП в новой Москве: погибли 8 человек

Сегодня днем на территории новой Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли восемь человек, передает со ссылкой на очевидцев ЧП.

Сообщается, что авария произошла на Варшавском шоссе при повороте на Коротыгино. В результате столкновения автомобилей УАЗ и Toyota одна из машин загорелась.

По предварительным данным, 8 человек погибли и четверо пострадали. Информация о ДТП уточняется.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.02.17

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