Крупное ДТП в новой Москве: погибли 8 человек

Сегодня днем на территории новой Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли восемь человек, передает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев ЧП.
Сообщается, что авария произошла на Варшавском шоссе при повороте на Коротыгино. В результате столкновения автомобилей УАЗ и Toyota одна из машин загорелась.
По предварительным данным, 8 человек погибли и четверо пострадали. Информация о ДТП уточняется.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 01.02.17
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