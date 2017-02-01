Число жертв ДТП в новой Москве выросло до девяти

Публикации за 01.02.17

Число жертв крупной дорожной аварии на территории новой Москвы возросло до девяти. По уточненным данным, в страшном ДТП выжили только трое, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщилось ранее, авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись «УАЗ» и Toyota, в результате чего отечественный автомобиль загорелся, внутри оказались заблокированы люди.

По данным столичного главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в 14:57 мск. На место происшествия были направлены 4 подразделения в составе 12 человек для деблокации и извлечения пострадавших из автомобилей.

О причинах ДТП пока не сообщается.

Москва, Светлана Антонова

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