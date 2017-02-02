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Публикации за 02.02.17

В Измайловском парке найден расчлененный труп женщины

В Измайловском парке найден расчлененный труп женщины

В Москве на территории парка культуры и отдыха «Измайлово» обнаружен расчлененный труп женщины предположительно 40-50 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, страшную находку сделал мужчина 31 января. Первоначально были найдены фрагменты конечностей тела человека, а при исследовании близлежащей территории, в том числе коллектора, были обнаружены остальные фрагменты тела.

При визуальном осмотре останков тела потерпевшей обнаружены колото-резаные ранения. По предварительным данным возраст женщины около 40-50 лет, отметили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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