Следователи проверяют данные о гибели ребенка в серпуховской больнице

Публикации за 02.02.17

Подмосковный главк Следственного комитета организовал проверку данных о гибели ребенка в серпуховской больнице. По предварительным данным, ЧП произошло в ночь с 30 на 31 января после госпитализации малолетнего из детского сада.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия, отметили в пресс-службе ведомства.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.17

СКР начал проверку обстоятельств гибели женщины в московском метро. / В Измайловском парке найден расчлененный труп женщины. / Источник: ФСБ занялась петербургским комитетом по культуре. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»