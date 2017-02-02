Следователи проверяют данные о гибели ребенка в серпуховской больнице

Подмосковный главк Следственного комитета организовал проверку данных о гибели ребенка в серпуховской больнице. По предварительным данным, ЧП произошло в ночь с 30 на 31 января после госпитализации малолетнего из детского сада.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия, отметили в пресс-службе ведомства.
Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 02.02.17
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