Империя Ротенбергов растет: старший сын друга Путина стал совладельцем Тульского патронного завода

Публикации за 02.02.17

Старший сын известного олигарха Аркадия Ротенберга, который входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, Игорь Ротенберг стал совладельцем Тульского патронного завода. Он приобрел 46,176% акций предприятия у президента завода Алексея Соловова, который теперь вышел из состава акционеров, передает «Интерфакс».

Теперь акционеры ОАО «Тульский патронный завод» на внеочередном собрании 3 марта намерены избрать новый состав совета директоров. Нынешний состав совета в количестве 10 человек был избран на годовом собрании 22 апреля 2016 года.

В январе этого года сменился гендиректор завода. Новым руководителем стал бывший первый заместитель гендиректора Александр Митрофанов, контракт с которым был подписан с 24 января сроком на пять лет.

По данным базы СПАРК-Интерфакс, на конец сентября 2016 года акционерами завода являлись Соловов – 46,17% акций, «Столичная паевая компания» из Москвы, которой владеют на паритетных началах Валентина Гапошкина и Наталья Курт – 46,17% акций, и бывший гендиректор завода Носов – 0,002%.

Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%.

Отец нового совладельца завода Аркадий Ротенберг является хозяином целого ряда компаний, в том числе издательства «Просвещение», которое обеспечивает учебниками российские школы. Его «Стройгазмонтаж», который регулярно получает без конкурса крупные господряды, и сейчас занимается, в том числе, строительством Крымского моста.

В 2015 году сумма господрядов, полученных в 2015 году компаниями, подконтрольными Ротенбергу составила 556 млрд рублей, что позволило ему занять 1-е место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа».

В 2014 году Ротенберг оказался в санкционных списках ЕС и США, после чего продал сыну Игорю 75,5% акций «Газпром бурения», 26% акций «Мостотреста» и 33% «ТПС Недвижимость».

В 2015 году президент РФ подписал указ о передаче в частные руки крупной доли аэропорта «Шереметьево». Один из бенефициаров этого распоряжения стали также структуры, подконтрольные Ротенбергу.

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы», на 50% подконтрольная семье Ротенбергов, является оператором скандально известной системы «Платон» по взимании платы с большегрузных автомобилей. Фирма реализует соглашение с Росавтодором. Участником соглашения является Игорь Ротенберг, под контроль которого также перешла доля «Ростеха».

Москва, Анастасия Смирнова

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